Каким он будет - год желтой свиньи? По астропрогнозам Центрального хурула, 2019-й в целом благоприятным. Особенно для тех, кто работает с землей, то есть растениеводов и фермеров.



По словам священнослужителей, особенно внимательными должны быть те, для кого наступает новый 12-летний цикл, и те, кто родился в год змеи. Каким он будет - год желтой свиньи? По астропрогнозам Центрального хурула, 2019-й в целом благоприятным. Особенно для тех, кто работает с землей, то есть растениеводов и фермеров.По словам священнослужителей, особенно внимательными должны быть те, для кого наступает новый 12-летний цикл, и те, кто родился в год змеи.



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