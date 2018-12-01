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Сегодня, 12:08

Наступает год свиньи


Наступает год свиньиДо всеми любимого праздника остались считанные дни. Каждый год мы с нетерпением ждем наряженную елку, праздничные угощения, многочисленных гостей и бой курантов. По восточному календарю наступающий 2019-й – год свиньи. А точнее – желтого земляного кабана.

Игрушки в форме поросят, сувениры в виде этого животного, изображения виновницы торжества – даже на фоторамках ручной работы. Рыночные прилавки пестрят символами наступающего года. Новогодние подарки для жителей региона - самая актуальная тема в эти дни.

Желтая земляная Свинья вступает в свои права и завершает двенадцатилетний цикл Восточного календаря. В наступающем году принято дарить копилки и любые символы домашнего уюта. Самыми актуальными цветами в 2019-м станут желтый, коричневый и зеленый. Выбирайте украшения этой же расцветки. Большое количество мишуры и гирлянд в доме тоже приветствуется. А вот главную примету для новогоднего праздника – никаких блюд из свинины на столе, соблюдают не все.

В канун праздника наша съемочная группа побывала и у живого символа нового года. Вот эти два поросенка - охотно позируют перед камерой. Каждое утро, приветливо хрюкая, встречают хозяина в сарае. Животные рады любому проявлению нежности, но еще больше любимому лакомству. Сухарики - на десерт, основное блюдо - ведро похлебки.

У символов нового года даже есть клички. Вот это «Черненькая». Почти всеядная. Растет быстро. Пока поросенок не дотягивают и до килограмма, но уже через год ее вес перевалит за центнер.

Интересный факт: поросята, как люди, видят сны. Отлично плавают и бегают со скоростью 17 километров в час. Не могут физически лишь одного - взглянуть на небо. И точно не знают, что наступает их год. А судя по восточному гороскопу, 2019 –й будет изобильным и таким же непредсказуемым, как его символ.



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