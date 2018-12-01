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Сегодня, 12:04

Пациентки перинатального центра в Элисте получили новогодние подарки


Пациентки перинатального центра в Элисте получили новогодние подаркиСегодня пациентки перинатального центра в Элисте получили новогодние подарки. Те, кто только в ожидании своих малышей получили кружки, а новоиспеченные мамочки получили предметы первой необходимости по уходу за ребенком.

Как пояснила главный врач Тамара Ермошкаева, в 18 году в стенах центра родилось больше мальчиков. По данным управления ЗАГС, за 11 месяцев в Калмыкии появились на свет 2847 детей, это намного больше, чем в прошлом году.

Кстати, самые популярые имена среди мальчиков – Алдар, Александр, Максим. Среди девочек – Софья, Виктория, Энкира.



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