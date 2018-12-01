Молодым семьям за рождение ребенка выплатят 30 тысяч рублей

С 1 января 2019 года родители не старше 25 лет за рождение ребенка имеет право на получение единовременной выплаты в размере 30 тысяч рублей. Указ об этом на днях подписала Глава Калмыкии Алексей Орлов. В рамках национального проекта «Демография», кроме мер социальной поддержки, особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, помощи молодым семьям, содействию занятости родителей, улучшению жилищных условий. Этой сфере в Калмыкии уделяется особое внимание.



В этом году в соответствии с Указом Главы региона за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, знаком отличия "За заслуги в воспитании детей" были награждены 9 семей республики. Среди них чета Мучкаевых - Чужаевых. Кроме того, Эдуард Мучкаев и Наталья Чужаева, воспитывающие пятерых детей, стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года – 2018» среди многодетных. В ходе личной встречи глава республики поблагодарил их за активную жизненную позицию. Как он отметил, сегодня правительством региона ведется большая работа по поддержке многодетных.



Алексей Орлов вручил взрослым ценный подарок, а детям - приглашение на елку главы республики. И благодаря поддержке регионального правительства ближайшим летом сбудется их большая мечта. Глава Калмыкии пообещал летом 2019 года отправить всех членов семьи на побережье Черного моря.



Напомним, что президент России Владимир Путин в мае прошлого года объявил период с 2018 по 2027 годы Десятилетием детства. За это время государство должно усовершенствовать политику в этой сфере. Федеральным правительством уже разработан расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года будут усовершенствованы соответствующие механизмы. В Калмыкии принят и реализуется комплекс мер социальной помощи семей с детьми. Ежегодно проводится регулярная работа по расширению направлений поддержки. Одна из ключевых задач – улучшение жилищных условий. 478 молодых семей смогли это сделать в рамках реализации целевой подпрограммы «Обеспечение жильем». К 2020 году охватить планируется 766 семей.



Так же главой республики поставлена задача, проработать комплекс дополнительных мер в рамках региональной составляющей национального проекта «Демография». Принят закон, в соответствии с которым продлены сроки действия регионального материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также увеличен его размер до 100 тысяч рублей. Действие указанных изменений распространяется на семьи, в которых третий ребенок родится после 1 января 2019 года. С 1 января 2019 года родители не старше 25 лет за рождение ребенка имеет право на получение единовременной выплаты в размере 30 тысяч рублей. Указ об этом на днях подписала Глава Калмыкии Алексей Орлов. В рамках национального проекта «Демография», кроме мер социальной поддержки, особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, помощи молодым семьям, содействию занятости родителей, улучшению жилищных условий. Этой сфере в Калмыкии уделяется особое внимание.В этом году в соответствии с Указом Главы региона за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, знаком отличия "За заслуги в воспитании детей" были награждены 9 семей республики. Среди них чета Мучкаевых - Чужаевых. Кроме того, Эдуард Мучкаев и Наталья Чужаева, воспитывающие пятерых детей, стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года – 2018» среди многодетных. В ходе личной встречи глава республики поблагодарил их за активную жизненную позицию. Как он отметил, сегодня правительством региона ведется большая работа по поддержке многодетных.Алексей Орлов вручил взрослым ценный подарок, а детям - приглашение на елку главы республики. И благодаря поддержке регионального правительства ближайшим летом сбудется их большая мечта. Глава Калмыкии пообещал летом 2019 года отправить всех членов семьи на побережье Черного моря.Напомним, что президент России Владимир Путин в мае прошлого года объявил период с 2018 по 2027 годы Десятилетием детства. За это время государство должно усовершенствовать политику в этой сфере. Федеральным правительством уже разработан расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года будут усовершенствованы соответствующие механизмы. В Калмыкии принят и реализуется комплекс мер социальной помощи семей с детьми. Ежегодно проводится регулярная работа по расширению направлений поддержки. Одна из ключевых задач – улучшение жилищных условий. 478 молодых семей смогли это сделать в рамках реализации целевой подпрограммы «Обеспечение жильем». К 2020 году охватить планируется 766 семей.Так же главой республики поставлена задача, проработать комплекс дополнительных мер в рамках региональной составляющей национального проекта «Демография». Принят закон, в соответствии с которым продлены сроки действия регионального материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также увеличен его размер до 100 тысяч рублей. Действие указанных изменений распространяется на семьи, в которых третий ребенок родится после 1 января 2019 года.



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