Калмыцкие управленцы в полуфинале конкурса «Лидеры России»

Восемь участников из Калмыкии, в том числе глава администрации Элисты Окон Нохашкиев, вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Всего отборочный этап преодолели 3294 человека, 328 – представляют регионы ЮФО. Полуфиналы проводятся в федеральных округах. Помимо повторного компьютерного тестирования, предусмотрено проведение социальной акции.



«Лидер России» - это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», отметил Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента, который является одним из кураторов конкурса. Восемь участников из Калмыкии, в том числе глава администрации Элисты Окон Нохашкиев, вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Всего отборочный этап преодолели 3294 человека, 328 – представляют регионы ЮФО. Полуфиналы проводятся в федеральных округах. Помимо повторного компьютерного тестирования, предусмотрено проведение социальной акции.«Лидер России» - это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», отметил Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента, который является одним из кураторов конкурса.



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