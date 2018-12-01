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Сегодня, 12:00

Калмыцкие управленцы в полуфинале конкурса «Лидеры России»


Калмыцкие управленцы в полуфинале конкурса «Лидеры России»Восемь участников из Калмыкии, в том числе глава администрации Элисты Окон Нохашкиев, вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Всего отборочный этап преодолели 3294 человека, 328 – представляют регионы ЮФО. Полуфиналы проводятся в федеральных округах. Помимо повторного компьютерного тестирования, предусмотрено проведение социальной акции.

«Лидер России» - это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», отметил Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента, который является одним из кураторов конкурса.



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