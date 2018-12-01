В Троицком открывается местный дом культуры

Сегодня в селе Троицкое открывается после капитального ремонта местный дом культуры. В обновленном здании заменили напольное покрытие, окна и отопительную систему, закупили новое звуковое и световое оборудование. Полностью реконструировали и фасад здания. А главное – кровлю.



Проведено централизованное водоснабжение. Так что сегодня у жителей Троицкого – еще один праздник. А это значит, что и концертную программу организовали, и поздравили друг друга всем селом.



Реконструированный культурный центр – лучший подарок на новый год, отметили местные жители. Репортаж смотрите в эфире телеканала «Россия 24» сегодня в 18 часов. Сегодня в селе Троицкое открывается после капитального ремонта местный дом культуры. В обновленном здании заменили напольное покрытие, окна и отопительную систему, закупили новое звуковое и световое оборудование. Полностью реконструировали и фасад здания. А главное – кровлю.Проведено централизованное водоснабжение. Так что сегодня у жителей Троицкого – еще один праздник. А это значит, что и концертную программу организовали, и поздравили друг друга всем селом.Реконструированный культурный центр – лучший подарок на новый год, отметили местные жители. Репортаж смотрите в эфире телеканала «Россия 24» сегодня в 18 часов.



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