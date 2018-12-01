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Сегодня, 13:12

Митинги в Кутейниковской и Ики-Буруле


Митинги в Кутейниковской и Ики-БурулеМитинг сегодня состоялся и в поселке Ики-Бурул после торжественного открытия нового обелиска. Возложить цветы к памятнику пришли многие сельчане, которые внесли свои личные сбережения на строительство сооружения.

По их словам, теперь есть место, куда можно прийти почтить память родных, которые остались на сибирской земле. Идею бывшего главы администрации Ики-Бурульского РМО Виктора Санджиева о строительстве обелиска поддержали активисты района во главе с Петром Кичиковым. Они приложили все усилия, чтобы к скорбной дате в поселке появилось это мемориальное сооружение.

Ну, автор памятника постарался передать атмосферу и всю боль тех, кто беспричинно был объявлен врагом народа и выслан в далекую, холодную Сибирь.



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