«Дорога в вечность». Семья протоиерея Элистинской и Калмыцкой Епархии Юрия Котинова передала в дар Национальному музею Панорамную инсталляцию, посвященную 75-летию депортации.



Это железнодорожная станция, здесь и эшелоны, и вагоны, и американские студебеккеры, на которые грузили калмыков, даже небольшой фрагмент таёжной местности.



Отец Юрий посвятил инсталляцию своей матери – Валентине Котиновой, которая была выслана в Омскую область. Священнослужитель создавал макет вместе с дочерью Ниной и сыном Дмитрием, используя скульптурный пластилин, пенопласт и другие материалы. «Дорога в вечность». Семья протоиерея Элистинской и Калмыцкой Епархии Юрия Котинова передала в дар Национальному музею Панорамную инсталляцию, посвященную 75-летию депортации.Это железнодорожная станция, здесь и эшелоны, и вагоны, и американские студебеккеры, на которые грузили калмыков, даже небольшой фрагмент таёжной местности.Отец Юрий посвятил инсталляцию своей матери – Валентине Котиновой, которая была выслана в Омскую область. Священнослужитель создавал макет вместе с дочерью Ниной и сыном Дмитрием, используя скульптурный пластилин, пенопласт и другие материалы.



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