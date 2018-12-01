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Сегодня, 12:55

«Дорога в вечность»


«Дорога в вечность»«Дорога в вечность». Семья протоиерея Элистинской и Калмыцкой Епархии Юрия Котинова передала в дар Национальному музею Панорамную инсталляцию, посвященную 75-летию депортации.

Это железнодорожная станция, здесь и эшелоны, и вагоны, и американские студебеккеры, на которые грузили калмыков, даже небольшой фрагмент таёжной местности.

Отец Юрий посвятил инсталляцию своей матери – Валентине Котиновой, которая была выслана в Омскую область. Священнослужитель создавал макет вместе с дочерью Ниной и сыном Дмитрием, используя скульптурный пластилин, пенопласт и другие материалы.



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