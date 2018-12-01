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Сегодня, 12:53

Сегодня жертв репрессий вспоминают далеко за пределами республики


Сегодня жертв репрессий вспоминают далеко за пределами республикиСегодня жертв репрессий вспоминают далеко за пределами республики. Речь идет о жителях села Горки, которое находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Там, в память о спецпереселенцах был воздвигнут мемориал, к которому сегодня обязательно будут возложены цветы.

Эти кадры мы получили от наших коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа. Это село Горки Шурышкарского района, где долгие годы отбывали ссылку и калмыки, и спецпереселенцы других национальностей. Бывший учитель истории Павел Гудков рассказывает, что ему было лет семь, когда он впервые познакомился со своими сверстниками из далекой Калмыкии, вспоминает, как сибиряки помогали, делились продуктами.

Эти старые фотографии, которые хранятся в музее местной школы, как немые свидетели тех трагических событий. За ними скрывается судьба и история нашего народа, которому пришлось перенести суровые тяготы Сибирской ссылки. Вот бараки, где жили калмыки. Старое здание кирпичного завода, где они работали. В основном, занимались заготовкой дров.

Первые годы ссылки калмыки жили в землянках. Примерно 20 лет назад, говорит Павел Гудков, еще можно было увидеть эти сооружения, от которых сейчас остались только ямы. Но детская память запечатлела фрагмент, вместе с отцом, возвращаясь из тайги, они заглянули в одну из земляных избушек, где в нечеловеческих условиях жили ссыльные.

Кстати, основатели села Горки - спецпереселенцы из разных уголков Советского Союза. Есть семьи, которые остались навсегда жить в этом маленьком поселении. Встречаются знакомые нам фамилии Батнасуновы, Горяевы. Ну, а родные Ольги Чевляновой были высланы в село Березово, которое находится рядом с Горками. Ее маме тогда было всего 5 лет. Но она запомнила, как их выселяли из родного поселка Овата Целинного района, как выживали в суровых сибирских условиях.

Трагическая судьба калмыцкого народа находит все более яркое отражение не только в исследованиях ученых историков, но и в воспоминаниях сибиряков, которые приютили спецпереселенцев на чужбине, помогли им выжить. Сегодня они обязательно возложат цветы к мемориалу, который был возведен в селе Горки в память о жертвах сталинских репрессий.



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