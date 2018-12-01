В день памяти и скорби Алексей Орлов направил в адрес жителей Калмыкии обращение.



«Ровно 75 лет назад наш народ был незаконно депортирован в Сибирь, где испытал все тяготы сибирской ссылки, но смог сохранить национальное достоинство и веру в справедливость. Этот день навсегда останется в нашей памяти, в сердцах старшего поколения, переживших эту трагедию.



Мы никогда не забудем их героическую смелость и отвагу. Благодаря единению, труду и стойкости, калмыцкий народ с честью перенес это испытание и вернулся на Родину», - отметил Алексей Орлов.



Свое обращение направила и депутат ГосДумы Марина Мукабенова. «Уже 75 лет мы отдаем дань памяти жертвам бесчеловечной депортации калмыцкого народа. 28 декабря – одна из самых трагичных дат в истории республики и всей страны. Это невозможно исправить, но наша святая обязанность – помнить о тех, кто нашел вечный покой на сибирской земле, кто выдержал нечеловеческие страдания в тяжелые годы незаконных репрессий».



Обратился к жителям региона и депутат ГосДумы Батор Адучиев. «28 декабря Калмыкия поминает тех, кто погиб, скорбит вместе с теми, чья жизнь и судьба были жестоко искалечены. Тысячи невинных жизней унесла насильственная ссылка в Сибирь. Нет ни одной семьи в республике, которая бы не понесла утрату в те дни, полные неимоверной боли и мучений». В день памяти и скорби Алексей Орлов направил в адрес жителей Калмыкии обращение.«Ровно 75 лет назад наш народ был незаконно депортирован в Сибирь, где испытал все тяготы сибирской ссылки, но смог сохранить национальное достоинство и веру в справедливость. Этот день навсегда останется в нашей памяти, в сердцах старшего поколения, переживших эту трагедию.Мы никогда не забудем их героическую смелость и отвагу. Благодаря единению, труду и стойкости, калмыцкий народ с честью перенес это испытание и вернулся на Родину», - отметил Алексей Орлов.Свое обращение направила и депутат ГосДумы Марина Мукабенова. «Уже 75 лет мы отдаем дань памяти жертвам бесчеловечной депортации калмыцкого народа. 28 декабря – одна из самых трагичных дат в истории республики и всей страны. Это невозможно исправить, но наша святая обязанность – помнить о тех, кто нашел вечный покой на сибирской земле, кто выдержал нечеловеческие страдания в тяжелые годы незаконных репрессий».Обратился к жителям региона и депутат ГосДумы Батор Адучиев. «28 декабря Калмыкия поминает тех, кто погиб, скорбит вместе с теми, чья жизнь и судьба были жестоко искалечены. Тысячи невинных жизней унесла насильственная ссылка в Сибирь. Нет ни одной семьи в республике, которая бы не понесла утрату в те дни, полные неимоверной боли и мучений».



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