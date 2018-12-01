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Сегодня, 12:48

«Трагедия народа в детской памяти»


«Трагедия народа в детской памяти»В 13 часов в культурном центре «Родина» будет представлена театральная постановка «Трагедия народа в детской памяти». А затем – показ документального фильма «Калмыки: возвращение», основой которого послужило научное исследование Совета молодых ученых Института комплексных исследований аридных территорий.

За полгода организаторы собрали около 40 интервью очевидцев тех страшных событий. Их истории о пережитых годах и возвращении на историческую родину – это летопись народа не только за период 13-летней ссылки, но и за все 75 лет со дня ссылки.

Главные герои документальной картины – живые свидетели репрессий и рожденные в местах ссылки. «Дети Сибири» – так называют себя те, для кого 13 лет и 13 дней стали частью жизни. В 1950-м в селе Чаинка Купинского района Новосибирской области появилась на свет участница проекта «Калмыки: возвращение» Екатерина Адьянова, ныне Заслуженный учитель Калмыкии.

Диски с фильмом тиражом в 300 экземпляров выпущены на средства президентского гранта в размере 450 тысяч рублей. По словам руководителя проекта Лусары Чемидовой, в ходе съемок проделана колоссальная работа. Так, над музыкальным оформлением трудился композитор Аркадий Манджиев, оператором-постановщиком выступил Максим Цеденов. Весомый вклад внесли и молодые ученые института.

В документальном фильме Екатерина Адъянова вспоминает и о своих родителях. Ее мама Вера Харцхаева в годы репрессий работала на соляных приисках. Минерал разъедал 15-летней девочке кожу ног и рук, длинные косы калмычки к концу рабочего дня полностью покрывались солью.

За годы депортации Вера Харцхаева пережила смерть двоих детей. А от голодной гибели ее спасла работа на зернохранилище.

75 лет прошло, но она, как и тысячи ее земляков, помнит каждый прожитый день сибирской ссылки. Теперь - бесценные рассказы живых свидетелей тех трагических лет хранят и кадры фильма «Калмыки: возвращение».



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