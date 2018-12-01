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Сегодня, 12:46

Сегодня - День памяти и скорби


Сегодня - День памяти и скорбиСегодня - День памяти и скорби. 75 лет назад свершилась чудовищная несправедливость: осуществлена операция под кодовым названием “Улусы”. Сибирская ссылка народа длилась тринадцать лет. У мемориала «Исход и Возвращение» состоялся митинг. Здесь собрались сотни жителей Калмыкии. Они почтили память родных и близких минутой молчания.

Выступил перед участниками траурного мероприятия глава правительства Игорь Зотов. Он отметил, что репрессированные калмыки, разбросанные по отдаленным уголкам страны, все же смогли сохранить национальное достоинство, даже в тяжелейших условиях спецпоселений.

Сегодня к памятнику люди приходили вместе со старшим поколением, с детьми. Ведь депортация коснулась каждой семьи.

Сегодня по всей Калмыкии проходят поминальные службы, на мемориальном комплексе монахи Центрального хурула прочитали молитву по тем, кто не вернулся из суровых и далеких мест. После этого участники митинга возложили цветы к монументу.



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