Здесь и сейчас: о важнейших событиях в республике

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск программы «Здесь и сейчас». Представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и управления МВД обсудят предстоящие праздники. В частности, будут говорить о безопасности продуктов и обеспечении правопорядка.



Программа «Здесь и сейчас» выйдет в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Ее можно не только услышать, но и увидеть. Трансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26. Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск программы «Здесь и сейчас». Представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и управления МВД обсудят предстоящие праздники. В частности, будут говорить о безопасности продуктов и обеспечении правопорядка.Программа «Здесь и сейчас» выйдет в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Ее можно не только услышать, но и увидеть. Трансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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