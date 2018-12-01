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Сегодня, 12:02

Калмыцкая национальная гимназия проводит акцию памяти


Калмыцкая национальная гимназия проводит акцию памятиКалмыцкая национальная гимназия проводит акцию «Зовлнгин мартгдшго заль» к 75-летию депортации.

Педагоги и учащиеся призывают вспомнить всех, кто пережил суровые тяготы ссылки и кто так и не вернулся на родину. И просят принести фотографии своих дедушек, бабушек, отцов и матерей с указанием их имен и мест поселения завтра в 9.30 к памятнику «Исход и возвращение».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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