Калмыцкая национальная гимназия проводит акцию памяти

Калмыцкая национальная гимназия проводит акцию «Зовлнгин мартгдшго заль» к 75-летию депортации.



Педагоги и учащиеся призывают вспомнить всех, кто пережил суровые тяготы ссылки и кто так и не вернулся на родину. И просят принести фотографии своих дедушек, бабушек, отцов и матерей с указанием их имен и мест поселения завтра в 9.30 к памятнику «Исход и возвращение». Калмыцкая национальная гимназия проводит акцию «Зовлнгин мартгдшго заль» к 75-летию депортации.Педагоги и учащиеся призывают вспомнить всех, кто пережил суровые тяготы ссылки и кто так и не вернулся на родину. И просят принести фотографии своих дедушек, бабушек, отцов и матерей с указанием их имен и мест поселения завтра в 9.30 к памятнику «Исход и возвращение».



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