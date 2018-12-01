ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:00

По всей республики проходят памятные мероприятия


По всей республики проходят памятные мероприятияВ преддверии скорбной даты по всей республики проходят памятные мероприятия. Завтра состоится митинг у памятника «Исход и возвращение» в 10 часов. 28 декабря навсегда вошел в историю народа, как самый трагичный день. К 75-летию депортации калмыков в Национальном музее состоялся вечер «Сибирской памяти тетрадь».

В зале собрались убелённые сединами свидетели тех страшных событий. В 43-м им было по 5-6 лет. Семья Елизаветы Болдыревой была выслана из Лиманского района Астраханской области. Она помнит все до мельчайших подробностей: долгую дорогу в неизвестность, голод, холод.

Вместе с мамой, бабушкой, дедушкой и двухлетней сестрой они попали в Тюменскую область. Учится так и не довелось, вспоминает она. Нужно было работать, чтобы прокормиться. В 13 лет девочка осталась без мамы.

А дорога домой - одно из самых теплых воспоминаний. Уже с села Дивное их пересадили на грузовики. Старики сидела на узлах, остальные ехали стоя. Но ни пыль, ни жара не чувствовались – ведь все возвращались на Родину. Елизавета Нимгировна сначала работала секретарем комсомольской организации, затем стала маляром, окончила вечернюю школу. Строила многоэтажки по улице Клыкова, гостиницы, Калмыцкий Госуниверситет. Воспоминаниями поделилась и Майя Даржинова. О голоде и том тяжелом времени, о несправедливости к калмыцкому народу, должны помнить все последующие поколения с юных лет, считает она. Тогда в 43-м Марьяновский район Омской области стал местом временной прописки Даржиновых. Выжили благодаря отзывчивости сибиряков. По весне сельчане научили степняков собирать колоски.

Учащиеся школы номер два представили спектакль «Трагедия народа в детской памяти», который впервые был поставлен четыре года назад. Сюжет основан на реальных событиях – по воспоминаниям тогдашних мальчишек и девчонок, ныне седовласых бабушек и дедушек. Это история крепкой детской дружбы, первой любви, разорванной страшными событиями.

28 декабря в каждой калмыцкой семье зажигают лампадки в память о жертвах депортации.



Другие новости по теме:

  • В республике – День памяти и скорби
  • В Калмыкии в День памяти и скорби вспоминали жертв сталинских репрессий
  • В День памяти жертв депортации в Элисте состоится траурный митинг
  • План мероприятий, посвященных 70-летию депортации калмыцкого народа
  • В Элистинском лицее прошли уроки памяти
  • Сегодня в Калмыкии День памяти и скорби
  • 28 декабря - 75 лет со дня депортации народа
  • 28 декабря- День памяти жертв калмыцкого народа
  • В Элисте пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине депортации калмыцкого народа
  • Лампадки сегодня зажигают в каждой калмыцкой семье

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34