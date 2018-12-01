В преддверии скорбной даты по всей республики проходят памятные мероприятия. Завтра состоится митинг у памятника «Исход и возвращение» в 10 часов. 28 декабря навсегда вошел в историю народа, как самый трагичный день. К 75-летию депортации калмыков в Национальном музее состоялся вечер «Сибирской памяти тетрадь».



В зале собрались убелённые сединами свидетели тех страшных событий. В 43-м им было по 5-6 лет. Семья Елизаветы Болдыревой была выслана из Лиманского района Астраханской области. Она помнит все до мельчайших подробностей: долгую дорогу в неизвестность, голод, холод.



Вместе с мамой, бабушкой, дедушкой и двухлетней сестрой они попали в Тюменскую область. Учится так и не довелось, вспоминает она. Нужно было работать, чтобы прокормиться. В 13 лет девочка осталась без мамы.



А дорога домой - одно из самых теплых воспоминаний. Уже с села Дивное их пересадили на грузовики. Старики сидела на узлах, остальные ехали стоя. Но ни пыль, ни жара не чувствовались – ведь все возвращались на Родину. Елизавета Нимгировна сначала работала секретарем комсомольской организации, затем стала маляром, окончила вечернюю школу. Строила многоэтажки по улице Клыкова, гостиницы, Калмыцкий Госуниверситет. Воспоминаниями поделилась и Майя Даржинова. О голоде и том тяжелом времени, о несправедливости к калмыцкому народу, должны помнить все последующие поколения с юных лет, считает она. Тогда в 43-м Марьяновский район Омской области стал местом временной прописки Даржиновых. Выжили благодаря отзывчивости сибиряков. По весне сельчане научили степняков собирать колоски.



Учащиеся школы номер два представили спектакль «Трагедия народа в детской памяти», который впервые был поставлен четыре года назад. Сюжет основан на реальных событиях – по воспоминаниям тогдашних мальчишек и девчонок, ныне седовласых бабушек и дедушек. Это история крепкой детской дружбы, первой любви, разорванной страшными событиями.



28 декабря в каждой калмыцкой семье зажигают лампадки в память о жертвах депортации. В преддверии скорбной даты по всей республики проходят памятные мероприятия. Завтра состоится митинг у памятника «Исход и возвращение» в 10 часов. 28 декабря навсегда вошел в историю народа, как самый трагичный день. К 75-летию депортации калмыков в Национальном музее состоялся вечер «Сибирской памяти тетрадь».В зале собрались убелённые сединами свидетели тех страшных событий. В 43-м им было по 5-6 лет. Семья Елизаветы Болдыревой была выслана из Лиманского района Астраханской области. Она помнит все до мельчайших подробностей: долгую дорогу в неизвестность, голод, холод.Вместе с мамой, бабушкой, дедушкой и двухлетней сестрой они попали в Тюменскую область. Учится так и не довелось, вспоминает она. Нужно было работать, чтобы прокормиться. В 13 лет девочка осталась без мамы.А дорога домой - одно из самых теплых воспоминаний. Уже с села Дивное их пересадили на грузовики. Старики сидела на узлах, остальные ехали стоя. Но ни пыль, ни жара не чувствовались – ведь все возвращались на Родину. Елизавета Нимгировна сначала работала секретарем комсомольской организации, затем стала маляром, окончила вечернюю школу. Строила многоэтажки по улице Клыкова, гостиницы, Калмыцкий Госуниверситет. Воспоминаниями поделилась и Майя Даржинова. О голоде и том тяжелом времени, о несправедливости к калмыцкому народу, должны помнить все последующие поколения с юных лет, считает она. Тогда в 43-м Марьяновский район Омской области стал местом временной прописки Даржиновых. Выжили благодаря отзывчивости сибиряков. По весне сельчане научили степняков собирать колоски.Учащиеся школы номер два представили спектакль «Трагедия народа в детской памяти», который впервые был поставлен четыре года назад. Сюжет основан на реальных событиях – по воспоминаниям тогдашних мальчишек и девчонок, ныне седовласых бабушек и дедушек. Это история крепкой детской дружбы, первой любви, разорванной страшными событиями.28 декабря в каждой калмыцкой семье зажигают лампадки в память о жертвах депортации.



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