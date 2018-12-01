ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:59

Сегодня – День спасателя России


Сегодня – День спасателя РоссииСегодня – День спасателя России. Сотрудников и ветеранов регионального управления МЧС поздравил Глава региона.

«В этот день мы отдаем дань уважения и признания всем тем, кто выбрал трудную и ответственную работу, кто стоит на страже нашего спокойствия и благополучия. Ежедневно сотрудники управления без перерывов и выходных приходят на помощь, спасают жизни.

В этот праздничный день выражаю вам слова искренней благодарности и признательности за ваш высочайший профессионализм, отвагу и мужество, преданность избранному делу, говорится в поздравлении главы региона.



Другие новости по теме:

  • Поздравление Алексей Орлова с Днем Спасателя
  • 21 ноября- Всемирный День Телевидения
  • Сегодня в России - День учителя
  • 15 января – День образования Следственного комитета РФ
  • В России отмечается День работника прокуратуры
  • Глава республики поздравил архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана с Днем рождения
  • Сегодня отмечается День российской печати
  • Глава РК поздравил сотрудников социальной службы с профессиональным праздником
  • Сегодня в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
  • Сегодня – День образования Следственного комитета России

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34