Сегодня – День спасателя России. Сотрудников и ветеранов регионального управления МЧС поздравил Глава региона.



«В этот день мы отдаем дань уважения и признания всем тем, кто выбрал трудную и ответственную работу, кто стоит на страже нашего спокойствия и благополучия. Ежедневно сотрудники управления без перерывов и выходных приходят на помощь, спасают жизни.



В этот праздничный день выражаю вам слова искренней благодарности и признательности за ваш высочайший профессионализм, отвагу и мужество, преданность избранному делу, говорится в поздравлении главы региона. Сегодня – День спасателя России. Сотрудников и ветеранов регионального управления МЧС поздравил Глава региона.«В этот день мы отдаем дань уважения и признания всем тем, кто выбрал трудную и ответственную работу, кто стоит на страже нашего спокойствия и благополучия. Ежедневно сотрудники управления без перерывов и выходных приходят на помощь, спасают жизни.В этот праздничный день выражаю вам слова искренней благодарности и признательности за ваш высочайший профессионализм, отвагу и мужество, преданность избранному делу, говорится в поздравлении главы региона.



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