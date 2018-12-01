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Сегодня, 11:58

В прокуратуре Калмыкии действуют телефоны «горячей линии»


В прокуратуре Калмыкии действуют телефоны «горячей линии»В прокуратуре Калмыкии действуют телефоны «горячей линии» по проблемам участников долевого строительства, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и трудовых прав граждан. По всем вопросам можно обратиться с 9-ти до 18 часов по телефонам: 3-56-32, 3-56-07, 3-56-11.

Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также обращение можно направить через интернет-приемную на официальном сайте ведомства.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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