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Сегодня, 11:55

В Народном Хурале рассматривают меры по созданию инвестиционного климата


В Народном Хурале рассматривают меры по созданию инвестиционного климатаМеры по созданию благоприятного инвестиционного климата в Калмыкии обсудили на очередном заседании профильного Совета при главе республики. Важным представляется принятие Народным Хуралом Закона «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности». Это и предоставление налоговых льгот, и бюджетные ассигнования, и формирование залогового фонда, консультационная поддержка.

Большая работа проведена и по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедуры ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона. В каждом из них до 40 показателей обязательных для исполнения субъектами. Разработаны они на основе лучших практик.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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