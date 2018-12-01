В Народном Хурале рассматривают меры по созданию инвестиционного климата

Меры по созданию благоприятного инвестиционного климата в Калмыкии обсудили на очередном заседании профильного Совета при главе республики. Важным представляется принятие Народным Хуралом Закона «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности». Это и предоставление налоговых льгот, и бюджетные ассигнования, и формирование залогового фонда, консультационная поддержка.



Большая работа проведена и по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедуры ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона. В каждом из них до 40 показателей обязательных для исполнения субъектами. Разработаны они на основе лучших практик. Меры по созданию благоприятного инвестиционного климата в Калмыкии обсудили на очередном заседании профильного Совета при главе республики. Важным представляется принятие Народным Хуралом Закона «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности». Это и предоставление налоговых льгот, и бюджетные ассигнования, и формирование залогового фонда, консультационная поддержка.Большая работа проведена и по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедуры ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона. В каждом из них до 40 показателей обязательных для исполнения субъектами. Разработаны они на основе лучших практик.



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