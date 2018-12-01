Сегодня глава региона Алексей Орлов примет участие в заседании Государственного совета России по вопросам развития добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций.



Заседание, которое начнется в полдень, проводит Президент Владимир Путин. Будут подведены итоги уходящего года, объявленного в России Годом волонтёра, а также намечены планы дальнейшего развития этой сферы. Сегодня глава региона Алексей Орлов примет участие в заседании Государственного совета России по вопросам развития добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций.Заседание, которое начнется в полдень, проводит Президент Владимир Путин. Будут подведены итоги уходящего года, объявленного в России Годом волонтёра, а также намечены планы дальнейшего развития этой сферы.



Смотреть полный выпуск новостей



