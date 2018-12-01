Рейд в преддверии новогодних праздников. Петарды, фейерверки, ракетницы. Сотрудники МЧС и администрации Элисты намерены проверить все магазины пиротехники в республике на предмет соблюдения требований безопасности во время реализации продукции. Вместе с ними в рейд отправилась наша съемочная группа.



Проверку начали, пожалуй, с самого популярного места среди продавцов пиротехники – это территория одного из гипермаркетов. Здесь каждый год, несмотря на санкции, реализуются разнообразные фейерверки. Вот и сегодня в багажнике машины: от бенгальских огней, до более эффектных, а значит и менее безопасных ракетниц. Как только на горизонте появилась инспекция, продавец, представился человеком со стороны, которого всего лишь попросили присмотреть за товаром. Хозяин, который якобы ненадолго ушел, так и не появился.



В преддверии новогодних праздников спрос на пиротехнические изделия повышается в разы. Однако при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности и пренебрежении инструкции, может случиться непоправимое. Похожая ситуация в центре столицы – на центральном рынке. Продавец, завидев проверку, стала собирать товар и складывать в машину.



При виде такой внушительной делегации и объектива телекамеры, все продавцы пиротехники стараются свернуть торговлю и спешат раствориться в толпе. А этот предприниматель сертификаты предоставил, но закрыть точку ему всё же пришлось.



Подобные рейды будут проводиться регулярно. Поскольку спрос с каждым днем растет. И только строгое соблюдение требований безопасности, контроль за их исполнением и бдительность покупателей помогут свести риски к минимуму. Рейд в преддверии новогодних праздников. Петарды, фейерверки, ракетницы. Сотрудники МЧС и администрации Элисты намерены проверить все магазины пиротехники в республике на предмет соблюдения требований безопасности во время реализации продукции. Вместе с ними в рейд отправилась наша съемочная группа.Проверку начали, пожалуй, с самого популярного места среди продавцов пиротехники – это территория одного из гипермаркетов. Здесь каждый год, несмотря на санкции, реализуются разнообразные фейерверки. Вот и сегодня в багажнике машины: от бенгальских огней, до более эффектных, а значит и менее безопасных ракетниц. Как только на горизонте появилась инспекция, продавец, представился человеком со стороны, которого всего лишь попросили присмотреть за товаром. Хозяин, который якобы ненадолго ушел, так и не появился.В преддверии новогодних праздников спрос на пиротехнические изделия повышается в разы. Однако при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности и пренебрежении инструкции, может случиться непоправимое. Похожая ситуация в центре столицы – на центральном рынке. Продавец, завидев проверку, стала собирать товар и складывать в машину.При виде такой внушительной делегации и объектива телекамеры, все продавцы пиротехники стараются свернуть торговлю и спешат раствориться в толпе. А этот предприниматель сертификаты предоставил, но закрыть точку ему всё же пришлось.Подобные рейды будут проводиться регулярно. Поскольку спрос с каждым днем растет. И только строгое соблюдение требований безопасности, контроль за их исполнением и бдительность покупателей помогут свести риски к минимуму.



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