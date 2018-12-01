ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:57

Рейд в преддверии новогодних праздников


Рейд в преддверии новогодних праздниковРейд в преддверии новогодних праздников. Петарды, фейерверки, ракетницы. Сотрудники МЧС и администрации Элисты намерены проверить все магазины пиротехники в республике на предмет соблюдения требований безопасности во время реализации продукции. Вместе с ними в рейд отправилась наша съемочная группа.

Проверку начали, пожалуй, с самого популярного места среди продавцов пиротехники – это территория одного из гипермаркетов. Здесь каждый год, несмотря на санкции, реализуются разнообразные фейерверки. Вот и сегодня в багажнике машины: от бенгальских огней, до более эффектных, а значит и менее безопасных ракетниц. Как только на горизонте появилась инспекция, продавец, представился человеком со стороны, которого всего лишь попросили присмотреть за товаром. Хозяин, который якобы ненадолго ушел, так и не появился.

В преддверии новогодних праздников спрос на пиротехнические изделия повышается в разы. Однако при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности и пренебрежении инструкции, может случиться непоправимое. Похожая ситуация в центре столицы – на центральном рынке. Продавец, завидев проверку, стала собирать товар и складывать в машину.

При виде такой внушительной делегации и объектива телекамеры, все продавцы пиротехники стараются свернуть торговлю и спешат раствориться в толпе. А этот предприниматель сертификаты предоставил, но закрыть точку ему всё же пришлось.

Подобные рейды будут проводиться регулярно. Поскольку спрос с каждым днем растет. И только строгое соблюдение требований безопасности, контроль за их исполнением и бдительность покупателей помогут свести риски к минимуму.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии в преддверии новогодних праздников будут усилены меры безопасности
  • О пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников
  • МЧС Калмыкии перед Новым годом проверяет пиротехнические магазины
  • Спасатели готовятся к новогодним и рождественским праздникам
  • В Калмыкии проверят места торговли продукции животноводства
  • Перед новогодними праздниками начались проверки торговых точек
  • Калмыцкие спасатели переведены на усиленный вариант несения службы
  • Предновогодние дни – горячая пора для продавцов ёлок
  • В Элисте провели рейд по точкам продаж пиротехники
  • «Народный контроль» провел рейд по столичным аптекам

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34