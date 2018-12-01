В соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи доставка пенсий за январь будет осуществляться по временному графику. А гражданам, получающим выплаты через кредитные организации, пенсии будут доставлены по прежнему расписанию. В соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи доставка пенсий за январь будет осуществляться по временному графику. А гражданам, получающим выплаты через кредитные организации, пенсии будут доставлены по прежнему расписанию.



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