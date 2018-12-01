Калмыцкий университет вошел в число ведущих вузов России. Федеральным министерством дана положительная оценка по расширению гуманитарного сотрудничества в области востоковедных исследований и продвижения русского языка за рубежом, достижениям в рамках Ассоциации государственных университетов Прикаспийских государств.



В этом году вуз победил в конкурсе по отбору учреждений, реализующих научно-образовательные проекты. В результате получены 6 грантов, предоставляемых из бюджета Калмыкии, на общую сумму 23 миллиона рублей. Коллектив целенаправленно проводит политику создания креативной проектной среды и имеет четкое представление о стратегии развития вуза на ближайшие годы, говорит ректор Бадма Салаев.



Еще одно важное мероприятие года – форум «Один пояс – один путь: образование, наука, культура». Этот стратегический проект «Калмыкия как трансграничный регион в восточном секторе России» стал одним из основных в программе развития университета как опорного вуза. В работе форума принял участие Алексей Орлов.



В рамках форума состоялся фестиваль студентов «Диалог культур», научно-практическая конференция и олимпиада по китайскому языку. Каждая из этих площадок стала значимым событием не только для КалмГУ, но и для всей республики.



Ну, а инновационная Калмыкия – крупнейшее мероприятие, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения вуза в самых разных областях. На протяжении многих лет форум собирает лучших специалистов, чтобы сгенерировать новые направления развития. Помощь в этом оказывают эксперты международного уровня.



Комплексный подход к научной деятельности университета включает в себя еще одну уникальную схему «школа-вуз-наука». Она позволяет привлекать к инновационной деятельности юных жителей Калмыкии. Решена и еще одна задача – создание системы непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров. Речь здесь идет об открытом буквально пару месяцев назад детском университете. Это территория развития и поддержки талантливых ребят, начиная с пятилетнего возраста.



Будет дан и новый импульс сотрудничеству КалмГУ с вузами Китая. Об этом говорили в ходе визита Полномочного посла КНР в России господина Ли Хуэя. Делегация совершила экскурсию по университету, встретилась с иностранными студентами. Подробно ознакомились с деятельностью Института Конфуция при КалмГУ. Гость из Поднебесной отметил, что это одно из лучших учреждений в России. Институт планирует организовывать научные исследования.



Кроме того, на базе вуза появилась первая астрономическая обсерватория Калмыкии. Открытие центра наблюдения и анализа солнечной активности свидетельствует о том, что ученые развивают самые перспективные направления в науке. К тому же это хорошая площадка и для молодых исследователей. Объект создан в сотрудничестве с Кисловодской астрономической станцией, подразделением Пулковской обсерватории.



Это лишь часть событий, которые доказывают, что КалмГУ в последние годы вышел на передовые позиции образовательного и научного процесса в стране. В следующем году перед вузом ставится амбициозная задача – стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный потенциал. Калмыцкий университет вошел в число ведущих вузов России. Федеральным министерством дана положительная оценка по расширению гуманитарного сотрудничества в области востоковедных исследований и продвижения русского языка за рубежом, достижениям в рамках Ассоциации государственных университетов Прикаспийских государств.В этом году вуз победил в конкурсе по отбору учреждений, реализующих научно-образовательные проекты. В результате получены 6 грантов, предоставляемых из бюджета Калмыкии, на общую сумму 23 миллиона рублей. Коллектив целенаправленно проводит политику создания креативной проектной среды и имеет четкое представление о стратегии развития вуза на ближайшие годы, говорит ректор Бадма Салаев.Еще одно важное мероприятие года – форум «Один пояс – один путь: образование, наука, культура». Этот стратегический проект «Калмыкия как трансграничный регион в восточном секторе России» стал одним из основных в программе развития университета как опорного вуза. В работе форума принял участие Алексей Орлов.В рамках форума состоялся фестиваль студентов «Диалог культур», научно-практическая конференция и олимпиада по китайскому языку. Каждая из этих площадок стала значимым событием не только для КалмГУ, но и для всей республики.Ну, а инновационная Калмыкия – крупнейшее мероприятие, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения вуза в самых разных областях. На протяжении многих лет форум собирает лучших специалистов, чтобы сгенерировать новые направления развития. Помощь в этом оказывают эксперты международного уровня.Комплексный подход к научной деятельности университета включает в себя еще одну уникальную схему «школа-вуз-наука». Она позволяет привлекать к инновационной деятельности юных жителей Калмыкии. Решена и еще одна задача – создание системы непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров. Речь здесь идет об открытом буквально пару месяцев назад детском университете. Это территория развития и поддержки талантливых ребят, начиная с пятилетнего возраста.Будет дан и новый импульс сотрудничеству КалмГУ с вузами Китая. Об этом говорили в ходе визита Полномочного посла КНР в России господина Ли Хуэя. Делегация совершила экскурсию по университету, встретилась с иностранными студентами. Подробно ознакомились с деятельностью Института Конфуция при КалмГУ. Гость из Поднебесной отметил, что это одно из лучших учреждений в России. Институт планирует организовывать научные исследования.Кроме того, на базе вуза появилась первая астрономическая обсерватория Калмыкии. Открытие центра наблюдения и анализа солнечной активности свидетельствует о том, что ученые развивают самые перспективные направления в науке. К тому же это хорошая площадка и для молодых исследователей. Объект создан в сотрудничестве с Кисловодской астрономической станцией, подразделением Пулковской обсерватории.Это лишь часть событий, которые доказывают, что КалмГУ в последние годы вышел на передовые позиции образовательного и научного процесса в стране. В следующем году перед вузом ставится амбициозная задача – стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный потенциал.



Смотреть полный выпуск новостей



