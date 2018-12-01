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Сегодня, 11:53

В Общественной палате республики подвели итоги работы


В Общественной палате республики подвели итоги работыСегодня члены Общественной палаты республики подвели итоги работы в уходящем году. Одним из приоритетных направлений деятельности стало общественное наблюдение в ходе прошедших выборах: президента и депутатов Народного Хурала. Ну, а круглые столы и дискуссии, проведенные на площадке региональной палаты, способствуют конструктивному диалогу власти с обществом и в отстаивании интересов, прежде всего, жителей Калмыкии.

Кстати, в этом году за помощью к общественникам обратились около ста человек. Их просьбы, в основном, касались разрешения вопросов в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Главная задача на ближайшие годы – реализация 12 национальных проектов, обозначенных в указе президента страны.



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