В Общественной палате республики подвели итоги работы

Сегодня члены Общественной палаты республики подвели итоги работы в уходящем году. Одним из приоритетных направлений деятельности стало общественное наблюдение в ходе прошедших выборах: президента и депутатов Народного Хурала. Ну, а круглые столы и дискуссии, проведенные на площадке региональной палаты, способствуют конструктивному диалогу власти с обществом и в отстаивании интересов, прежде всего, жителей Калмыкии.



Кстати, в этом году за помощью к общественникам обратились около ста человек. Их просьбы, в основном, касались разрешения вопросов в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.



Главная задача на ближайшие годы – реализация 12 национальных проектов, обозначенных в указе президента страны. Сегодня члены Общественной палаты республики подвели итоги работы в уходящем году. Одним из приоритетных направлений деятельности стало общественное наблюдение в ходе прошедших выборах: президента и депутатов Народного Хурала. Ну, а круглые столы и дискуссии, проведенные на площадке региональной палаты, способствуют конструктивному диалогу власти с обществом и в отстаивании интересов, прежде всего, жителей Калмыкии.Кстати, в этом году за помощью к общественникам обратились около ста человек. Их просьбы, в основном, касались разрешения вопросов в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.Главная задача на ближайшие годы – реализация 12 национальных проектов, обозначенных в указе президента страны.



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