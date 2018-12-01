Лица года. Во второй раз ГТРК «Калмыкия» провела церемонию награждения партнеров, героев наших репортажей, и тех, кто внес вклад развитие региона. Это спортсмены, производственники, фермеры, деятели культуры, а также представители бизнеса.



Премия «Лица года» учреждена в нескольких номинациях. На этот раз вручение состоялось в стенах нашей ГТРК. Телевизионную версию смотрите завтра в эфире 26 декабря в 9 часов. Лица года. Во второй раз ГТРК «Калмыкия» провела церемонию награждения партнеров, героев наших репортажей, и тех, кто внес вклад развитие региона. Это спортсмены, производственники, фермеры, деятели культуры, а также представители бизнеса.Премия «Лица года» учреждена в нескольких номинациях. На этот раз вручение состоялось в стенах нашей ГТРК. Телевизионную версию смотрите завтра в эфире 26 декабря в 9 часов.



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