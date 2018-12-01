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Сегодня, 12:17

Православные поминают Спиридона Тримифунтского


Православные поминают Спиридона ТримифунтскогоСегодня в православном календаре - день памяти Спиридона Тримифунтского. В эти дни верующие Калмыкии смогут поклониться его мощам в Казанском кафедральном соборе Элисты. Святыню привезли по благословению архиепископа Юстиниана.

В воскресенье по этому случаю провели Божественную литургию. Также ковчег с частицей мощей побывает и в храме преподобного Сергия Радонежского в 7 микрорайоне. С 8-го по 20-е января ковчег провезут по приходам епархии.

Напомним, Спиридон почитается как целитель и чудотворец.



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