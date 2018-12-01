Сегодня – Католическое Рождество. Жителей республики поздравил Алексей Орлов.



«Один из важнейших праздников христианского мира, этот день наполнен особым смыслом. Он дарит верующим радость и светлые надежды, вдохновляет на хорошие дела и поступки, служит источником добрых традиции и духовных ценностей. Пусть этот праздник принесет в ваши дома и семьи радость, душевное тепло, любовь и взаимопонимание», - говорится в поздравлении. Сегодня – Католическое Рождество. Жителей республики поздравил Алексей Орлов.«Один из важнейших праздников христианского мира, этот день наполнен особым смыслом. Он дарит верующим радость и светлые надежды, вдохновляет на хорошие дела и поступки, служит источником добрых традиции и духовных ценностей. Пусть этот праздник принесет в ваши дома и семьи радость, душевное тепло, любовь и взаимопонимание», - говорится в поздравлении.



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