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Сегодня, 12:14

Предновогодние дни – горячая пора для продавцов ёлок


Предновогодние дни – горячая пора для продавцов ёлокПредновогодние дни – горячая пора для продавцов ёлок. При реализации столь популярного товара о соблюдении законодательства некоторые предприниматели забывают. В преддверии праздников специалисты Управления Россельхознадзора проверяют наличие карантинных сертификатов при продаже зеленых красавиц.

На элистинских елочных базарах пока не слишком оживленно, хотя до Нового года остались считанные дни. Предприниматель Савр Мушаев, говорит, что горожан больше интересует стоимость зеленых красавиц и откуда их привезли, а вот документы покупателей волнуют мало.
Что касается цен, то, как уверяют продавцы, они в этом году остаются прежними, к примеру, сосну можно приобрести за сумму от трехсот до пятисот рублей за метр.

За фитосанитарным контролем внимательно следят специалисты управления Россельхознадзора. Вместе с елями и соснами зачастую путешествуют и карантинные виды жуков-усачей. Потому каждая партия товара должна сопровождаться специальным сертификатом. Также в наличии должны быть договор и накладная. Как только прибыл товар, продавец обязан уведомить Россельхознадзор, прежде чем приступить к разгрузке деревьев и их реализации.

В этом году в Теренгульском районе Ульяновской области обнаружили очаг черного соснового усача. Из зараженной территории в Калмыкию без карантинного сертификата завезено более полутора тысяч сосен. Два предпринимателя, которые их продавали в Элисте, привлечены к административной ответственности. Всего за две недели специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии в ходе рейдов досмотрели около двух с половиной тысяч сосен.

Повлиять на стоимость новогодних красавиц специалисты Россельхознадзора не могут. Но за тем, чтобы после праздника не остался неприятный осадок, обещают проследить. И в ближайшие дни еще раз проверят все елочные базары и места несанкционированной торговли.



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