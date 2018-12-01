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Сегодня, 12:12

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы


Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированыС 1 января следующего года страховые выплаты неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7 целых 5 сотых процента, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам этого года. Об этом сообщили сегодня в пенсионном ведомстве. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 тысяч 337 рублей 19 копеек в месяц, стоимость пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки. Как отмечают специалисты, у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

Также с начала года вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие дополнительную материальную поддержку для жителей села. Она будет заключаться в повышении на 25 процентов фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости или по инвалидности. Но рассчитывать на надбавку сельские жители могут только при наличии трех обязательных условий.



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