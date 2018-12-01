Подведены итоги федеральной программы «Ты – предприниматель». Она реализуется с 2017-го года. Более тысячи человек зарегистрировались в системе. Создан сайт, где размещена необходимая информация. В рамках программы состоялся конкурс бизнес-проектов среди участников образовательных курсов по предпринимательству.



Первое место завоевала студентка 4-го курса экономического факультета КалмГУ с проектом «Кафе пекарня» – Даяна Очаева. Второкурсница Дарья Ганцукова представила проект «Агентство по услугам изобразительного искусства». Александр Батмаев удостоился третьего места с проектом «Производство обуви с национальным колоритом». Были отмечены и другие участники. Подведены итоги федеральной программы «Ты – предприниматель». Она реализуется с 2017-го года. Более тысячи человек зарегистрировались в системе. Создан сайт, где размещена необходимая информация. В рамках программы состоялся конкурс бизнес-проектов среди участников образовательных курсов по предпринимательству.Первое место завоевала студентка 4-го курса экономического факультета КалмГУ с проектом «Кафе пекарня» – Даяна Очаева. Второкурсница Дарья Ганцукова представила проект «Агентство по услугам изобразительного искусства». Александр Батмаев удостоился третьего места с проектом «Производство обуви с национальным колоритом». Были отмечены и другие участники.



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