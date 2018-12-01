ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:11

Подведены итоги федеральной программы «Ты – предприниматель»


Подведены итоги федеральной программы «Ты – предприниматель»Подведены итоги федеральной программы «Ты – предприниматель». Она реализуется с 2017-го года. Более тысячи человек зарегистрировались в системе. Создан сайт, где размещена необходимая информация. В рамках программы состоялся конкурс бизнес-проектов среди участников образовательных курсов по предпринимательству.

Первое место завоевала студентка 4-го курса экономического факультета КалмГУ с проектом «Кафе пекарня» – Даяна Очаева. Второкурсница Дарья Ганцукова представила проект «Агентство по услугам изобразительного искусства». Александр Батмаев удостоился третьего места с проектом «Производство обуви с национальным колоритом». Были отмечены и другие участники.



Другие новости по теме:

  • На базе КалмГУ открылись бизнес-курсы федеральной программы «Ты предприниматель»
  • «Ты предприниматель»
  • Размер субсидий на реализацию программы "Ты- предприниматель" увеличится
  • Подведены итоги конкурса "Первая высота"
  • КалмГУ успешно завершил набор на бюджетные места
  • Подведены итоги операции «Нелегальный мигрант»
  • Подведены итоги Петербургского международного экономического форума
  • Подведены итоги эколого-просветительского проекта Каспийского трубопроводного консорциума
  • Подведены итоги научно–практической конференции
  • Подведены итоги конкурса "Сохраним природу родного края"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34