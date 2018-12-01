Оплата за ТКО будет начисляться по количеству фактически проживающих

В сельских населенных пунктах оплата за твердые коммунальные отходы будет начисляться по количеству фактически проживающих. Об этом на брифинге сообщила профильный министр Нелли Ткачева. Региональным оператором в Калмыкии является СпецАТХ. В его обязанности входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО с каждого населенного пункта.



В соответствии с разработанной схемой обращения с отходами в 8-ми муниципальных центрах будут оборудованы площадки для сбора мусора. Который впоследствии будет перевозиться на утилизацию. В сентябре республиканская служба по тарифам утвердила тариф на 2018-2019 годы. Услуга включена в перечень коммунальных платежей. В сельских населенных пунктах оплата за твердые коммунальные отходы будет начисляться по количеству фактически проживающих. Об этом на брифинге сообщила профильный министр Нелли Ткачева. Региональным оператором в Калмыкии является СпецАТХ. В его обязанности входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО с каждого населенного пункта.В соответствии с разработанной схемой обращения с отходами в 8-ми муниципальных центрах будут оборудованы площадки для сбора мусора. Который впоследствии будет перевозиться на утилизацию. В сентябре республиканская служба по тарифам утвердила тариф на 2018-2019 годы. Услуга включена в перечень коммунальных платежей.



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