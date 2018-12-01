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Сегодня, 12:09

Оплата за ТКО будет начисляться по количеству фактически проживающих


Оплата за ТКО будет начисляться по количеству фактически проживающихВ сельских населенных пунктах оплата за твердые коммунальные отходы будет начисляться по количеству фактически проживающих. Об этом на брифинге сообщила профильный министр Нелли Ткачева. Региональным оператором в Калмыкии является СпецАТХ. В его обязанности входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО с каждого населенного пункта.

В соответствии с разработанной схемой обращения с отходами в 8-ми муниципальных центрах будут оборудованы площадки для сбора мусора. Который впоследствии будет перевозиться на утилизацию. В сентябре республиканская служба по тарифам утвердила тариф на 2018-2019 годы. Услуга включена в перечень коммунальных платежей.



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