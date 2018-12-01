В Яшкуле открыли детско-юношескую спортшколу

Сегодня состоялось торжественное открытие Яшкульской детско-юношеской спортшколы. В торжественной церемонии принял участие глава республики.



После капитального ремонта в здании бывшего кинотеатра появились условия для занятий: борцовский зал, душ, теплый туалет, комната для медобслуживания, зал настольного тенниса, раздевалки, кабинеты для тренеров, современное освещение. Также благоустроена прилегающая территория.



На капитальный ремонт затрачено 10 миллионов рублей. Это средства республиканского и муниципального бюджета.



Поздравляя воспитанников спортшколы, Алексей Орлов пожелал им дальнейших успехов. Сегодня состоялось торжественное открытие Яшкульской детско-юношеской спортшколы. В торжественной церемонии принял участие глава республики.После капитального ремонта в здании бывшего кинотеатра появились условия для занятий: борцовский зал, душ, теплый туалет, комната для медобслуживания, зал настольного тенниса, раздевалки, кабинеты для тренеров, современное освещение. Также благоустроена прилегающая территория.На капитальный ремонт затрачено 10 миллионов рублей. Это средства республиканского и муниципального бюджета.Поздравляя воспитанников спортшколы, Алексей Орлов пожелал им дальнейших успехов.



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