ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:08

В Яшкуле открыли детско-юношескую спортшколу


В Яшкуле открыли детско-юношескую спортшколуСегодня состоялось торжественное открытие Яшкульской детско-юношеской спортшколы. В торжественной церемонии принял участие глава республики.

После капитального ремонта в здании бывшего кинотеатра появились условия для занятий: борцовский зал, душ, теплый туалет, комната для медобслуживания, зал настольного тенниса, раздевалки, кабинеты для тренеров, современное освещение. Также благоустроена прилегающая территория.

На капитальный ремонт затрачено 10 миллионов рублей. Это средства республиканского и муниципального бюджета.

Поздравляя воспитанников спортшколы, Алексей Орлов пожелал им дальнейших успехов.



Другие новости по теме:

  • В Лагани готовится к открытию после капитального ремонта детская школа искусств
  • В Элисте состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Надежда»
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов посетил приют для детей и подростков
  • В Яшкульской школе-интернате завершен капитальный ремонт
  • В п.Буровой после капитального ремонта открыли детский сад
  • Алексей Орлов вручил памятные медали ветеранам Черноземельского района
  • В Кировской школе после капитального ремонта открыли спортивный зал
  • Специальный приз фестиваля «Южное гостеприимство»
  • В Городовиковском ДК пройдет капитальный ремонт
  • В поселке Комсомольский открыли физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34