По благословению архиепископа Юстиниана в Элисту доставили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. В этот день Казанском кафедральном соборе провели Божественную литургию. После чего у ковчега был совершён акафист. В истории Церкви Спиридон, который родился в конце III века на острове Кипр, почитается вместе со святителем Николаем.



Поклониться святыне пришли сотни верующих. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан в этот день совершил Божественную литургию. Правящему архиерею служили клирики кафедрального храма.

В сопровождении молитв священнослужители внесли из алтаря ковчег с частицей мощей Спиридона Тримифунтского и пропели величание святому.



Этого святого часто сравнивают со святителем Николаем. На некоторое время о Спиридоне Тримифунтском в России забыли, говорит архиепископ. Это был удивительный человек, сочетавший епископское служение с трудами обычного землепашца, отмечали и верующие.



В завершении богослужения священнослужителями был прочитан акафист святителю. Мощи его будут находиться в Казанском соборе до 29 декабря. С 30 декабря по 9 января святыня будет пребывать в храме преподобного Сергия Радонежского в 7 микрорайоне Элисты. С 10 по 20 января ковчег провезут по приходам Элистинский епархии. По благословению архиепископа Юстиниана в Элисту доставили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. В этот день Казанском кафедральном соборе провели Божественную литургию. После чего у ковчега был совершён акафист. В истории Церкви Спиридон, который родился в конце III века на острове Кипр, почитается вместе со святителем Николаем.Поклониться святыне пришли сотни верующих. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан в этот день совершил Божественную литургию. Правящему архиерею служили клирики кафедрального храма.В сопровождении молитв священнослужители внесли из алтаря ковчег с частицей мощей Спиридона Тримифунтского и пропели величание святому.Этого святого часто сравнивают со святителем Николаем. На некоторое время о Спиридоне Тримифунтском в России забыли, говорит архиепископ. Это был удивительный человек, сочетавший епископское служение с трудами обычного землепашца, отмечали и верующие.В завершении богослужения священнослужителями был прочитан акафист святителю. Мощи его будут находиться в Казанском соборе до 29 декабря. С 30 декабря по 9 января святыня будет пребывать в храме преподобного Сергия Радонежского в 7 микрорайоне Элисты. С 10 по 20 января ковчег провезут по приходам Элистинский епархии.



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