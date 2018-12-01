В Элисту доставят буддийскую танку 19-го века

Буддийская танка 19-го века прибудет в Элисту после восстановления во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Грабаря.



Благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущим научным учреждением Национальный музей имени Пальмова смог значительно обновить фонды.



По словам главного хранителя Бовы Менкеновой, сотрудниками Центра отреставрировано более 40 экспонатов. Это и буддийские реликвии, и предметы этнографии – уникальные памятники материальной и духовной культуры калмыков 19-го и начала 20-го веков. Сегодня – этот список пополнит икона «Белая Тара». Она займет свое место в зале «Буддизм в Калмыкии». Буддийская танка 19-го века прибудет в Элисту после восстановления во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Грабаря.Благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущим научным учреждением Национальный музей имени Пальмова смог значительно обновить фонды.По словам главного хранителя Бовы Менкеновой, сотрудниками Центра отреставрировано более 40 экспонатов. Это и буддийские реликвии, и предметы этнографии – уникальные памятники материальной и духовной культуры калмыков 19-го и начала 20-го веков. Сегодня – этот список пополнит икона «Белая Тара». Она займет свое место в зале «Буддизм в Калмыкии».



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