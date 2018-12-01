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Сегодня, 12:32

Лица года - 2018


Лица года - 2018Лица года - 2018. ГТРК ГТРК «Калмыкия» провела церемонию награждения героев наших теле и радиопередач, тех, кто внес вклад в развитие региона. На этот раз вручение состоялось в стенах телерадиокомпании. Телевизионная версия выйдет в эфир 26 декабря в 9 часов.

Задолго до начала мероприятия стали собираться гости и номинанты. Царила праздничная атмосфера. Среди участников спортсмены, врачи, фермеры, деятели культуры, а также представители бизнеса. Сфера деятельности значения не имеет, главное – добросовестное отношение к делу.

ГТРК «Калмыкия» продолжает традицию, заложенную год назад. Лучших выбирали по нескольким номинациям. Создатель и бессменный руководитель Государственного театра танца «Ойраты», герой Калмыкии Петр Надбитов удостоился премии в номинации «Легенда».

Коллектив телеканала не мог не отметить руководителей двух министерств – аграрного и здравоохранительного, которые возглавили в этом году. Виктор Санджиев стал лауреатом премии в номинации «Профессионал». Добиться улучшения в сфере здравоохранения за столь короткий срок удалось Юрию Кикенову. Он награжден в номинации «Реформатор». Герои вечера подвели итоги уходящего года и поделились планами на будущее.

Продолжая нашу церемонию, мы не забыли о тех, кто посвятил свою жизнь главной отрасли Калмыкии – аграрной. В нашем импровизированном павильоне руководители ведущих племенных хозяйств, у которых в крови – трудолюбие и преданность делу.

Это лишь малая часть того, что мы успели вам рассказать. Для многих, вручение премии стало большой неожиданностью. ГТРК «Калмыкия» в течение следующего года будем отмечать достижения тех, кто отличился в своей профессии, вносит личный вклад в развитие региона.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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