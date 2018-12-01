Награды лидерам развития территорий

Сегодня будут награждены победитель и призеры конкурса «Муниципальные команды – лидеры развития территории». Это реализация проекта КалмГУ, на базе которого проходили обучающие семинары участников. А накануне состоялась презентация проектов туристического, сельскохозяйственного, экономического направления. Задача состоит в том, чтобы те трудности, с которые сталкиваются люди, проживая в сельской местности, решать комплексно.



К примеру, массовый отток населения, снижение привлекательности малых форм предпринимательства в АПК и низкая социально-транспортная инфраструктура. Это требует и финансовых вливаний, и формирования управленческих команд для анализа ситуации и реализации мероприятий по созданию рабочих мест и привлечения инвестиций. Сегодня будут награждены победитель и призеры конкурса «Муниципальные команды – лидеры развития территории». Это реализация проекта КалмГУ, на базе которого проходили обучающие семинары участников. А накануне состоялась презентация проектов туристического, сельскохозяйственного, экономического направления. Задача состоит в том, чтобы те трудности, с которые сталкиваются люди, проживая в сельской местности, решать комплексно.К примеру, массовый отток населения, снижение привлекательности малых форм предпринимательства в АПК и низкая социально-транспортная инфраструктура. Это требует и финансовых вливаний, и формирования управленческих команд для анализа ситуации и реализации мероприятий по созданию рабочих мест и привлечения инвестиций.



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