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Сегодня, 12:23

Награды лидерам развития территорий


Награды лидерам развития территорийСегодня будут награждены победитель и призеры конкурса «Муниципальные команды – лидеры развития территории». Это реализация проекта КалмГУ, на базе которого проходили обучающие семинары участников. А накануне состоялась презентация проектов туристического, сельскохозяйственного, экономического направления. Задача состоит в том, чтобы те трудности, с которые сталкиваются люди, проживая в сельской местности, решать комплексно.

К примеру, массовый отток населения, снижение привлекательности малых форм предпринимательства в АПК и низкая социально-транспортная инфраструктура. Это требует и финансовых вливаний, и формирования управленческих команд для анализа ситуации и реализации мероприятий по созданию рабочих мест и привлечения инвестиций.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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