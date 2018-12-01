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Сегодня, 12:21

Новогодние подарки «Другу по переписке»


Новогодние подарки «Другу по переписке»Ребята из третьей элистинской школы стали участниками проекта «Друг по переписке». В его рамках учащиеся двух регионов – Калмыкии и Ямало-Ненецкого автономного округа – обменяются новогодними подарками, которые смастерили своими руками.

Каждый считает, что его подарок краше и лучше всех. А вот слова для поздравительного текста подбирали сообща. Ребята старательно рисуют, чтобы открытка получилась оригинальной. Забавные новогодние персонажи создают хорошее настроение, говорит третьеклассница Виктория Очирова.

А Давида Атхирова интересует, кому же достанется его открытка, в которой он передал самые искренние пожелания к Новому году. И надеется, что его подарок понравится ребятам с далекого полуострова Ямал. А его одноклассник Владимир Томах мечтает о встрече с учениками школы села Мужи Шурышкарского района, с которыми познакомился по переписке.

Учителя и учащиеся школы села Мужи и выступили инициаторами проекта «Друг по переписке». Они уже отправили свои новогодние подарки и поздравления в Элисту. На уроке технологии ребята своими руками смастерили открытки, проявив талант и фантазию.

Классные руководители начальных классов двух школ, которые находятся почти в трех тысячах километрах друг от друга, поддержали ребят в этом начинании. Несмотря на то, что в век высоких технологий, эпистолярный жанр уходит в прошлое, этот проект вызвал у детей живой интерес. Настоящая «бумажная» переписка формирует у ребят культуру речи, умение выражать свои мысли.

Об истории и культуре двух регионов ребята поближе узнают из подарочного набора: книг, календарей и магнитов, которыми они обменяются в преддверии Нового года. Так что, впереди – немало сюрпризов. А главное, они обрели новых друзей и под бой курантов обязательно загадают желание, чтобы встретиться с девчонками и мальчишками, которые живут в другой части света на границе Северного полярного круга.



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