Новогодние подарки «Другу по переписке»

Ребята из третьей элистинской школы стали участниками проекта «Друг по переписке». В его рамках учащиеся двух регионов – Калмыкии и Ямало-Ненецкого автономного округа – обменяются новогодними подарками, которые смастерили своими руками.



Каждый считает, что его подарок краше и лучше всех. А вот слова для поздравительного текста подбирали сообща. Ребята старательно рисуют, чтобы открытка получилась оригинальной. Забавные новогодние персонажи создают хорошее настроение, говорит третьеклассница Виктория Очирова.



А Давида Атхирова интересует, кому же достанется его открытка, в которой он передал самые искренние пожелания к Новому году. И надеется, что его подарок понравится ребятам с далекого полуострова Ямал. А его одноклассник Владимир Томах мечтает о встрече с учениками школы села Мужи Шурышкарского района, с которыми познакомился по переписке.



Учителя и учащиеся школы села Мужи и выступили инициаторами проекта «Друг по переписке». Они уже отправили свои новогодние подарки и поздравления в Элисту. На уроке технологии ребята своими руками смастерили открытки, проявив талант и фантазию.



Классные руководители начальных классов двух школ, которые находятся почти в трех тысячах километрах друг от друга, поддержали ребят в этом начинании. Несмотря на то, что в век высоких технологий, эпистолярный жанр уходит в прошлое, этот проект вызвал у детей живой интерес. Настоящая «бумажная» переписка формирует у ребят культуру речи, умение выражать свои мысли.



Об истории и культуре двух регионов ребята поближе узнают из подарочного набора: книг, календарей и магнитов, которыми они обменяются в преддверии Нового года. Так что, впереди – немало сюрпризов. А главное, они обрели новых друзей и под бой курантов обязательно загадают желание, чтобы встретиться с девчонками и мальчишками, которые живут в другой части света на границе Северного полярного круга. Ребята из третьей элистинской школы стали участниками проекта «Друг по переписке». В его рамках учащиеся двух регионов – Калмыкии и Ямало-Ненецкого автономного округа – обменяются новогодними подарками, которые смастерили своими руками.Каждый считает, что его подарок краше и лучше всех. А вот слова для поздравительного текста подбирали сообща. Ребята старательно рисуют, чтобы открытка получилась оригинальной. Забавные новогодние персонажи создают хорошее настроение, говорит третьеклассница Виктория Очирова.А Давида Атхирова интересует, кому же достанется его открытка, в которой он передал самые искренние пожелания к Новому году. И надеется, что его подарок понравится ребятам с далекого полуострова Ямал. А его одноклассник Владимир Томах мечтает о встрече с учениками школы села Мужи Шурышкарского района, с которыми познакомился по переписке.Учителя и учащиеся школы села Мужи и выступили инициаторами проекта «Друг по переписке». Они уже отправили свои новогодние подарки и поздравления в Элисту. На уроке технологии ребята своими руками смастерили открытки, проявив талант и фантазию.Классные руководители начальных классов двух школ, которые находятся почти в трех тысячах километрах друг от друга, поддержали ребят в этом начинании. Несмотря на то, что в век высоких технологий, эпистолярный жанр уходит в прошлое, этот проект вызвал у детей живой интерес. Настоящая «бумажная» переписка формирует у ребят культуру речи, умение выражать свои мысли.Об истории и культуре двух регионов ребята поближе узнают из подарочного набора: книг, календарей и магнитов, которыми они обменяются в преддверии Нового года. Так что, впереди – немало сюрпризов. А главное, они обрели новых друзей и под бой курантов обязательно загадают желание, чтобы встретиться с девчонками и мальчишками, которые живут в другой части света на границе Северного полярного круга.



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