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Сегодня, 12:16

В Элисте ввели строй две общественные площадки в рамках формирования комфортной городской среды


В Элисте ввели строй две общественные площадки в рамках формирования комфортной городской средыВ Калмыкии завершилась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по объектам на этот год. Алексей Орлов побывал на двух площадках в Элисте, в том числе и на одной из самых больших, и оценил результаты работы.

Детская зона дома номер пять в седьмом микрорайоне – одна из самых больших. Ее вели в эксплуатацию три недели назад. На площадке с мягким резиновым покрытием установлен игровой комплекс, для удобства жителей оборудованы скамьи и урны, а по периметру спортивного поля - новое ограждение. К тому же в рамках проекта увеличена парковочная зона. Территория освещается автономными светодиодными фонарями.

Реализация этой приоритетной программы будет продолжена и в следующем году, отметил глава республики.

Это площадка дома номер 81 «Г» по улице Клыкова. Во дворе теперь играют дети из близлежащих многоэтажек. Инициатором выступила группа жильцов именно этого дома. Еще в прошлом году они подготовили необходимые документы, но тогда войти в программу не получилось. В этот раз – мечта исполнилась.

Как отметила министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева, программа рассчитана до 24-го года. На 2019-й год все объекты определены. На этот раз больше внимания будет уделено общественным территориям. К этой категории относятся парки, скверы, и даже территории между домами. Как и прежде, в проекте будут обязательно задействованы сами жители.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволила привести в порядок элистинские дворы, обеспечить их детскими площадками: яркими и безопасными. Также будет благоустроен и парк Победы в 7 микрорайоне. А вот войдет ли в перечень площадь Победы, как того хотят горожане, станет известно по итогам общественных слушаний.



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