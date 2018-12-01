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Сегодня, 12:27

В селе Плодовитое открыта мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны


В селе Плодовитое открыта мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войныВ селе Плодовитое открыта мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Малодербетовского района Петру Дьяченко. Более 17 лет он трудился председателем колхоза имени Ильича.

За высокие показатели в сельском хозяйстве Петр Дьяченко был награжден орденом Ленина, двумя бронзовыми медалями ВДНХ и почетными грамотами Верховного Совета КАССР. Выразить слова признательности и уважения к своему земляку пришли десятки сельчан.



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