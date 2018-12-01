В селе Плодовитое открыта мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Малодербетовского района Петру Дьяченко. Более 17 лет он трудился председателем колхоза имени Ильича.



За высокие показатели в сельском хозяйстве Петр Дьяченко был награжден орденом Ленина, двумя бронзовыми медалями ВДНХ и почетными грамотами Верховного Совета КАССР. Выразить слова признательности и уважения к своему земляку пришли десятки сельчан. В селе Плодовитое открыта мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Малодербетовского района Петру Дьяченко. Более 17 лет он трудился председателем колхоза имени Ильича.За высокие показатели в сельском хозяйстве Петр Дьяченко был награжден орденом Ленина, двумя бронзовыми медалями ВДНХ и почетными грамотами Верховного Совета КАССР. Выразить слова признательности и уважения к своему земляку пришли десятки сельчан.



Смотреть полный выпуск новостей



