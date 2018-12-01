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Сегодня, 12:25

В Элисте продолжаются мероприятия к 75-летию депортации


В Элисте продолжаются мероприятия к 75-летию депортацииВ Элисте продолжаются мероприятия к 75-летию депортации. Воспитанники школы искусств номер 1 подготовили концертную программу. Впервые в их исполнении прозвучали композиции на эту тему, в основном, на калмыцком языке.

По словам педагогов, дети интересуются историей своего народа. И узнают много нового по рассказам бабушек и дедушек, переживших годы репрессий.

Также к скорбной дате в школе организована выставка детских работ. Ребята постарались передать эмоции и свои представления о годах депортации.



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