В Элисте продолжаются мероприятия к 75-летию депортации. Воспитанники школы искусств номер 1 подготовили концертную программу. Впервые в их исполнении прозвучали композиции на эту тему, в основном, на калмыцком языке.



По словам педагогов, дети интересуются историей своего народа. И узнают много нового по рассказам бабушек и дедушек, переживших годы репрессий.



Также к скорбной дате в школе организована выставка детских работ. Ребята постарались передать эмоции и свои представления о годах депортации. В Элисте продолжаются мероприятия к 75-летию депортации. Воспитанники школы искусств номер 1 подготовили концертную программу. Впервые в их исполнении прозвучали композиции на эту тему, в основном, на калмыцком языке.По словам педагогов, дети интересуются историей своего народа. И узнают много нового по рассказам бабушек и дедушек, переживших годы репрессий.Также к скорбной дате в школе организована выставка детских работ. Ребята постарались передать эмоции и свои представления о годах депортации.



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