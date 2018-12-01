13 лет вдали от родины. По данным ученых, были высланы более 110 тысяч человек, за первое пятилетие репрессий народ потерял треть населения автономии. Тех, кто выжил и вернулся, отличает особое отношение к жизни. Они и спустя 75 лет ценят каждый день, проведенный рядом с семьей, и берегут каждое воспоминание не только о тяготах, но и о помощи сибиряков. Как Любовь Бевеева – героиня нашего сюжета.



В лунном календаре есть особые дни, когда по утрам верующие зажигают лампадки. К этим дням калмыки относят и 28-е декабря, начиная с тревожного 1943-го, когда были изгнаны с родных земель в Сибирь. Свеча как знак памяти о невинно пострадавших. Любовь Бевеева помолится об усопших родных, оставшихся навечно в чужом краю. Среди них – ее отец – фронтовик Санджи Санджиев.



Об отце, которого сняли в 44-том с фронта и отправили вслед за семьей в Сибирь, Люба узнает много позже. По рассказам матери, он вернулся с войны без руки, ампутированной в полевых условиях. Тяжелое ранение и унесло его так рано из жизни. По словам Любови Санджиевны, мама осталась одна с тремя детьми, младшей Любе тогда было всего четыре года. Семье надо было как-то выживать, и выжили. Во многом благодаря сибирякам, которые охотно делились последним. Пережить зиму без валенок и шубы, пусть даже с чужого плеча, было невозможно.



Картину выселения из родного поселка Гашунский, Любовь Санджиевна опять же восстанавливает по рассказам мамы, которая о тех днях не могла говорить без слез.



Там, в Красноярском крае - девушка закончила 7 классов. А вот сестре и брату так и не довелось получить полное школьное образование из-за тяжелой болезни. Они прожили недолго, хотя и успели вернуться в родные Пенаты. У самой Любови Санджиевны сложилась и личная, и трудовая жизнь. За ее плечами – многолетняя, отмеченная грамотами и благодарностями, работа в экспериментальной лаборатории Калмыцкого научно-исследовательского Института сельского хозяйства, в котором трудился один из ведущих ученых Морхаджи Нармаев.



В семейной жизни, по словам. Любови Санджиевны, также всегда царило согласие и понимание. Детей приучали к труду, растили в уважении к старшим. 13 лет вдали от родины. По данным ученых, были высланы более 110 тысяч человек, за первое пятилетие репрессий народ потерял треть населения автономии. Тех, кто выжил и вернулся, отличает особое отношение к жизни. Они и спустя 75 лет ценят каждый день, проведенный рядом с семьей, и берегут каждое воспоминание не только о тяготах, но и о помощи сибиряков. Как Любовь Бевеева – героиня нашего сюжета.В лунном календаре есть особые дни, когда по утрам верующие зажигают лампадки. К этим дням калмыки относят и 28-е декабря, начиная с тревожного 1943-го, когда были изгнаны с родных земель в Сибирь. Свеча как знак памяти о невинно пострадавших. Любовь Бевеева помолится об усопших родных, оставшихся навечно в чужом краю. Среди них – ее отец – фронтовик Санджи Санджиев.Об отце, которого сняли в 44-том с фронта и отправили вслед за семьей в Сибирь, Люба узнает много позже. По рассказам матери, он вернулся с войны без руки, ампутированной в полевых условиях. Тяжелое ранение и унесло его так рано из жизни. По словам Любови Санджиевны, мама осталась одна с тремя детьми, младшей Любе тогда было всего четыре года. Семье надо было как-то выживать, и выжили. Во многом благодаря сибирякам, которые охотно делились последним. Пережить зиму без валенок и шубы, пусть даже с чужого плеча, было невозможно.Картину выселения из родного поселка Гашунский, Любовь Санджиевна опять же восстанавливает по рассказам мамы, которая о тех днях не могла говорить без слез.Там, в Красноярском крае - девушка закончила 7 классов. А вот сестре и брату так и не довелось получить полное школьное образование из-за тяжелой болезни. Они прожили недолго, хотя и успели вернуться в родные Пенаты. У самой Любови Санджиевны сложилась и личная, и трудовая жизнь. За ее плечами – многолетняя, отмеченная грамотами и благодарностями, работа в экспериментальной лаборатории Калмыцкого научно-исследовательского Института сельского хозяйства, в котором трудился один из ведущих ученых Морхаджи Нармаев.В семейной жизни, по словам. Любови Санджиевны, также всегда царило согласие и понимание. Детей приучали к труду, растили в уважении к старшим.



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