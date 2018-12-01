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Сегодня, 12:21

13 лет вдали от родины


13 лет вдали от родины13 лет вдали от родины. По данным ученых, были высланы более 110 тысяч человек, за первое пятилетие репрессий народ потерял треть населения автономии. Тех, кто выжил и вернулся, отличает особое отношение к жизни. Они и спустя 75 лет ценят каждый день, проведенный рядом с семьей, и берегут каждое воспоминание не только о тяготах, но и о помощи сибиряков. Как Любовь Бевеева – героиня нашего сюжета.

В лунном календаре есть особые дни, когда по утрам верующие зажигают лампадки. К этим дням калмыки относят и 28-е декабря, начиная с тревожного 1943-го, когда были изгнаны с родных земель в Сибирь. Свеча как знак памяти о невинно пострадавших. Любовь Бевеева помолится об усопших родных, оставшихся навечно в чужом краю. Среди них – ее отец – фронтовик Санджи Санджиев.

Об отце, которого сняли в 44-том с фронта и отправили вслед за семьей в Сибирь, Люба узнает много позже. По рассказам матери, он вернулся с войны без руки, ампутированной в полевых условиях. Тяжелое ранение и унесло его так рано из жизни. По словам Любови Санджиевны, мама осталась одна с тремя детьми, младшей Любе тогда было всего четыре года. Семье надо было как-то выживать, и выжили. Во многом благодаря сибирякам, которые охотно делились последним. Пережить зиму без валенок и шубы, пусть даже с чужого плеча, было невозможно.

Картину выселения из родного поселка Гашунский, Любовь Санджиевна опять же восстанавливает по рассказам мамы, которая о тех днях не могла говорить без слез.

Там, в Красноярском крае - девушка закончила 7 классов. А вот сестре и брату так и не довелось получить полное школьное образование из-за тяжелой болезни. Они прожили недолго, хотя и успели вернуться в родные Пенаты. У самой Любови Санджиевны сложилась и личная, и трудовая жизнь. За ее плечами – многолетняя, отмеченная грамотами и благодарностями, работа в экспериментальной лаборатории Калмыцкого научно-исследовательского Института сельского хозяйства, в котором трудился один из ведущих ученых Морхаджи Нармаев.

В семейной жизни, по словам. Любови Санджиевны, также всегда царило согласие и понимание. Детей приучали к труду, растили в уважении к старшим.



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