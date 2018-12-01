В Центральном хуруле продолжается церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы Калмыкии. Это особый ритуал, который проводится для укрепления духовной связи Учителя и учеников.



Особенность в том, что в этот день молитвы и благопожелания читают также и миряне, для которых подготовлены тексты на калмыцком и русском языках. Буклеты с переводом раздавали верующим перед началом церемонии. В Центральном хуруле продолжается церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы Калмыкии. Это особый ритуал, который проводится для укрепления духовной связи Учителя и учеников.Особенность в том, что в этот день молитвы и благопожелания читают также и миряне, для которых подготовлены тексты на калмыцком и русском языках. Буклеты с переводом раздавали верующим перед началом церемонии.



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