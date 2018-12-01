Напоминание погасить долг по имущественным налогам

В управлении федеральной налоговой службы напоминают о необходимости погасить долг по имущественным налогам. На 13 декабря сумма поступлений составила 337 тысяч 290 рублей или 82 процента от начисленных. В том числе по налогу на имущество физических лиц 64 тысячи, земельному налогу - 134 тысячи, транспортному – 138 тысяч.



Несвоевременная уплата может обернуться дополнительными затратами, так как законодательство предусматривает начисление пени за каждый день просрочки. Долг может быть удержан из зарплаты, пенсии, стипендии и иных выплат в адрес должника. В управлении федеральной налоговой службы напоминают о необходимости погасить долг по имущественным налогам. На 13 декабря сумма поступлений составила 337 тысяч 290 рублей или 82 процента от начисленных. В том числе по налогу на имущество физических лиц 64 тысячи, земельному налогу - 134 тысячи, транспортному – 138 тысяч.Несвоевременная уплата может обернуться дополнительными затратами, так как законодательство предусматривает начисление пени за каждый день просрочки. Долг может быть удержан из зарплаты, пенсии, стипендии и иных выплат в адрес должника.



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