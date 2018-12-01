В Калмыкии откроют детские технопарки «Кванториум»

Более 73 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на закупку оборудования для детского технопарка «Кванториум». Он будет располагаться Сити-чесс холле.



Как сообщил министр образования и науки Николай Манцаев, это один из восьми региональных проектов, финансирование которого на следующий год уже определено. Также три мобильных кванториума появятся в сельских школах.



Модульные центры, будут перемещаться по образовательным организациям. Также выделяются средства на открытие семи спортклубов в 6 районах.



На 21 миллион рублей будет проведен капремонт в пяти спортзалах - в Шаттинской, Джалыковской, Ики-Бурульской, Бага - тугтунской и Оватинской школах. Более 73 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на закупку оборудования для детского технопарка «Кванториум». Он будет располагаться Сити-чесс холле.Как сообщил министр образования и науки Николай Манцаев, это один из восьми региональных проектов, финансирование которого на следующий год уже определено. Также три мобильных кванториума появятся в сельских школах.Модульные центры, будут перемещаться по образовательным организациям. Также выделяются средства на открытие семи спортклубов в 6 районах.На 21 миллион рублей будет проведен капремонт в пяти спортзалах - в Шаттинской, Джалыковской, Ики-Бурульской, Бага - тугтунской и Оватинской школах.



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