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Сегодня, 12:13

В 2019 году на безопасные и качественные дороги Калмыкия получит 1 миллиард рублей


В 2019 году на безопасные и качественные дороги Калмыкия получит 1 миллиард рублейВ 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Калмыкии будет выделен 1 миллиард рублей. Всего финансирование получат 27 регионов. Об этом Алексей Орлов сообщил в ходе четвертой прямой линии. Какие автомагистрали вошли в программу по модернизации дорог?

110 годовщину со дня рождения Героя Советского союза Басана Городовикова в 2020 году планируют отметить жители одноименной улицы в селе Приютное. Председатель районного совета ветеранов войны и труда Иван Шапошников в ходе прямого общения с Главой региона обратился с просьбой выделить из регионального дорожного фонда дополнительно 16 миллионов рублей на ремонт асфальтового покрытия.

Из 50-ти заданных вопросов в ходе прямого общения Алексея Орлова с гражданами пять касались ремонта дорог межмуниципального и регионального значения. Так, жители поселков Ергенинский и Шатта Кетченеровского района обратились с просьбой привести в порядок подъездные пути к социально-значимым объектам. Обновить межпоселковую дорогу к населенному пункту Розенталь попросили и городовиковцы. А вот сельчане из села Малые Дербеты поинтересовались, будут ли и дальше выделяться субсидии на ремонт дорог местного значения из ресбюджета.

В этом году в селе Малые Дербеты отремонтировали три объекта – это улицы 40 лет Победы и Карла Маркса, а также подъезд ко второму микрорайону. Общая протяженность дорожного полотна – около 2-х километров. Стоимость ремонтных работ - более 11 миллионов рублей. Больше всего обновленным автомагистралям рады сельчане.

В следующем году в Малодербетовском районе запланирован ремонт подъездных путей к селу Плодовитое. Проектная стоимость объекта – 18 миллионов рублей. В планах - реконструкция транспортных артерий еще трех улиц в райцентре, общей протяженностью 2 километра.

Всего на ремонтные работы автомобильных дорог в следующем году дополнительно к региональному финансированию из Малодербетовского муниципального дорожного фонда будет выделено 7 с половиной миллиона рублей.



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