ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:58

В Центральном хуруле церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы Калмыкии


В Центральном хуруле церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы КалмыкииВ Центральном хуруле Калмыкии 19 декабря состоится церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы Калмыкии. Это особый ритуал, который проводится для укрепления духовной связи Учителя и учеников. В этот раз с инициативой выступили представители Джеджикинского рода, к которому и относится Тэло Тулку Ринпоче.

Церемонию проведут монахи центрального хурула во главе с настоятелем Анджа-гелюнгом. В этот день молитвы и благопожелания будут читать также и миряне, для которых специально будут подготовлены тексты на калмыцком и русском языках.

Перевод выполняет ведущий научный сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Баазр Бичеев. Буклет будет издан в красочном оформлении тиражом 1000 экземпляров.



Другие новости по теме:

  • В Центральном хуруле готовятся к ритуалу Пуджы долгой жизни Шаджин-ламы Калмыкии
  • В Центральном хуруле готовятся к ритуалу Пуджы долгой жизни
  • Двести многодетных семей получили наборы бытовой химии и сладости
  • В Центральном хуруле продолжаются мероприятия, посвященные дню рождения Шаджин Ламы Калмыки
  • В Центральном хуруле пройдут предновогодние ритуалы
  • В Центральном хуруле Калмыкии состоятся предновогодние ритуалы
  • В Центральном хуруле состоялся большой молебен – ритуал долгой жизни
  • В Центральном хуруле провели молебен, посвященный богине долгой жизни
  • В Центральном хуруле состоялся ритуал богини долгой жизни Белой Тары «Долкар Цедуб»
  • В Центральном хуруле проведут ежегодные тантрические ритуалы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34