В Центральном хуруле церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы Калмыкии

В Центральном хуруле Калмыкии 19 декабря состоится церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы Калмыкии. Это особый ритуал, который проводится для укрепления духовной связи Учителя и учеников. В этот раз с инициативой выступили представители Джеджикинского рода, к которому и относится Тэло Тулку Ринпоче.



Церемонию проведут монахи центрального хурула во главе с настоятелем Анджа-гелюнгом. В этот день молитвы и благопожелания будут читать также и миряне, для которых специально будут подготовлены тексты на калмыцком и русском языках.



Перевод выполняет ведущий научный сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Баазр Бичеев. Буклет будет издан в красочном оформлении тиражом 1000 экземпляров. В Центральном хуруле Калмыкии 19 декабря состоится церемония Пуджи долгой жизни Шаджин ламы Калмыкии. Это особый ритуал, который проводится для укрепления духовной связи Учителя и учеников. В этот раз с инициативой выступили представители Джеджикинского рода, к которому и относится Тэло Тулку Ринпоче.Церемонию проведут монахи центрального хурула во главе с настоятелем Анджа-гелюнгом. В этот день молитвы и благопожелания будут читать также и миряне, для которых специально будут подготовлены тексты на калмыцком и русском языках.Перевод выполняет ведущий научный сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Баазр Бичеев. Буклет будет издан в красочном оформлении тиражом 1000 экземпляров.



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