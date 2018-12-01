Сегодня профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГС. Свои поздравления направил глава региона Алексей Орлов.



Система органов ЗАГС – одна из самых стабильных систем, которая фиксирует все изменения гражданского состояния каждого человека. Самоотверженным и добросовестным трудом, преданностью избранному делу и родной республике сотрудники органов ЗАГС Калмыкии вносят свой весомый вклад.



Уверен, что и в дальнейшем они будут с успехом выполнять поставленные перед ними задачи, говорится в поздравлении.



В этом году с 1 октября в республиканском Управлении ЗАГС начал функционировать единый реестр записей. В его основе - совершенно новое программное обеспечение.



Полностью формирование региональной электронной базы данных и ее конвертация в единый реестр должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. Как сообщили в ведомстве, суть в том, что в одном информационном ресурсе будут содержаться сведения о каждом жителе России. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГС. Свои поздравления направил глава региона Алексей Орлов.Система органов ЗАГС – одна из самых стабильных систем, которая фиксирует все изменения гражданского состояния каждого человека. Самоотверженным и добросовестным трудом, преданностью избранному делу и родной республике сотрудники органов ЗАГС Калмыкии вносят свой весомый вклад.Уверен, что и в дальнейшем они будут с успехом выполнять поставленные перед ними задачи, говорится в поздравлении.В этом году с 1 октября в республиканском Управлении ЗАГС начал функционировать единый реестр записей. В его основе - совершенно новое программное обеспечение.Полностью формирование региональной электронной базы данных и ее конвертация в единый реестр должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. Как сообщили в ведомстве, суть в том, что в одном информационном ресурсе будут содержаться сведения о каждом жителе России.



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