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Сегодня, 11:57

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГС


Сегодня профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГССегодня профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГС. Свои поздравления направил глава региона Алексей Орлов.

Система органов ЗАГС – одна из самых стабильных систем, которая фиксирует все изменения гражданского состояния каждого человека. Самоотверженным и добросовестным трудом, преданностью избранному делу и родной республике сотрудники органов ЗАГС Калмыкии вносят свой весомый вклад.

Уверен, что и в дальнейшем они будут с успехом выполнять поставленные перед ними задачи, говорится в поздравлении.

В этом году с 1 октября в республиканском Управлении ЗАГС начал функционировать единый реестр записей. В его основе - совершенно новое программное обеспечение.

Полностью формирование региональной электронной базы данных и ее конвертация в единый реестр должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. Как сообщили в ведомстве, суть в том, что в одном информационном ресурсе будут содержаться сведения о каждом жителе России.



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