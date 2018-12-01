Санал Шавалиев провел встречу с журналистами Калмыкии

Председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев провел сегодня встречу с коллегами, участвующих 20 декабря в пресс-конференции президента страны.



По его словам, ему посчастливилось дважды не просто представлять журналистское сообщество Калмыкии, но и адресовать вопросы Владимиру Путину.



Как показывает практика, самое сложное обратить на себя внимание ведущего - пресс-секретаря президента Пескова, чтобы получить в руки микрофон. Имея за плечами опыт участия во встречах с президентом, Санал Шавалиев дает ряд рекомендаций, пожеланий.



А главное, журналисты должны будут вооружены вопросами, которые были бы интересны жителям региона, и отвечали бы их чаяниям. Председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев провел сегодня встречу с коллегами, участвующих 20 декабря в пресс-конференции президента страны.По его словам, ему посчастливилось дважды не просто представлять журналистское сообщество Калмыкии, но и адресовать вопросы Владимиру Путину.Как показывает практика, самое сложное обратить на себя внимание ведущего - пресс-секретаря президента Пескова, чтобы получить в руки микрофон. Имея за плечами опыт участия во встречах с президентом, Санал Шавалиев дает ряд рекомендаций, пожеланий.А главное, журналисты должны будут вооружены вопросами, которые были бы интересны жителям региона, и отвечали бы их чаяниям.



Смотреть полный выпуск новостей



