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Университет Внутренней Монголии КНР выделит стипендии калмыцким студентам


Университет Внутренней Монголии КНР выделит стипендии калмыцким студентамСегодня второй день пребывания делегации университета Внутренней Монголии КНР в КалмГУ. В программе сегодняшнего дня посещение школ города, а также встреча со студентами ВУЗа. А накануне состоялось заседание попечительского совета института Конфуция, в ходе которого директор с китайской стороны Чжао Юн подвел итоги работы уходящего года.

Гости прибыли с целью укрепления и дальнейшего расширения сотрудничества меду сторонами, благодаря которым сделано многое и в рамках академического обмена студентами и преподавателями. Также в изучении китайского языка и культуры. В этом году КалмГУ впервые провел Всероссийскую олимпиаду среди студентов.

Кстати, проректор Университета Внутренней Монголии КНР Ээрхенбаяр, озвучил ряд предложений, связанный с юбилейной датой института Конфуция, которая отмечается в 2019 году. Кроме того, речь шла о выделении стипендий калмыцким студентам. Ректор КалмГУ Бадма Салаев выразил надежду на то, что в рамках плодотворного сотрудничества будут реализованы совместные научные проекты.



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