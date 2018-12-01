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Сегодня, 11:53

Школы в селе Троицкое и Малые Дербеты построят до 2020 года


Школы в селе Троицкое и Малые Дербеты построят до 2020 годаДо конца 2020 года завершится строительство новых школ в селе Троицкое и Малые Дербеты. Об этом в ходе брифинга заявил профильный министр Николай Манцаев. Также за 3 года в дошкольных учреждениях региона появится дополнительно 810 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Всего будет возведено 8 пристроек в районах и 5 в Элисте. На эти цели уже в следующем году из всех видов бюджетов выделят более 187 миллионов рублей.

Запланирован и капитальный ремонт школ в 4 районах, а также в двух общеобразовательных столичных учреждениях. Всего в следующем году из федеральной и республиканской казны на реализацию 8 –ми региональных и 2-х федеральных национальных проектов в сфере образования будет выделено более девятисот восьмидесяти миллионов рублей.

По словам регионального министра образования и науки, законность перераспределения финансовых ресурсов будет отслеживать не только республиканское казначейство, но и общественный контроль.



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