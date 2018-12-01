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Сегодня, 11:52

В школы Калмыкии поступят 18 автобусов


В школы Калмыкии поступят 18 автобусовДо конца года в общеобразовательные учреждения региона поступят 18 новых школьных автобусов. Для отдаленных поселков – это событие значимое. На конкурсы и предметные олимпиады, детям, зачастую, не на чем выезжать. Хотя важно выравнивать условия для того, чтобы учащиеся в любом сельском населенном пункте получали такое же образование, как и в городе. Такая проблема по перевозке детей возникла и в одной из школ Малодербетовского района.

В 10 классе Плодовитенской средней школы учится всего один человек. Старшеклассница готовится к очередной районной олимпиаде по предмету. «Из-за отсутствия учебного транспорта приходится нанимать частных извозчиков, ведь до районного центра – 39 километров», говорит преподаватель русского языка и литературы Татьяна Дадонова.

Многолетнюю проблему отсутствия транспорта в общеобразовательном учреждении директор Плодовитенской средней школы Елена Джалкуева озвучила в ходе спецпроекта «Глава-онлайн». В свою очередь Алексей Орлов проинформировал, что уже в следующем году для школы будет выделен автобус.

40 ученикам Плодовитенской средней школы долго ждать не пришлось. Ключи от нового автобуса директору общеобразовательного учреждения Глава Калмыкии вручил уже через несколько дней. Транспортное средство соответствует всем требованиям ГОСТа и нормам безопасности. В салоне есть специальные отсеки, где можно разместить школьные ранцы. А главное, ярко-оранжевую машину с юными пассажирами будет видно издалека. Теперь в дождливую и снежную погоду ребята смогут с комфортом выезжать на различные мероприятия.

За последние три года республика получила 66 новых школьных автомобилей. До конца этого года в общеобразовательные учреждения поступит еще 18 единиц транспорта, большинство из которых отправится в отдаленные поселки.



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